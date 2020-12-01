Bugün (1 Aralık) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 1 Aralık 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

1 ARALIK 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA °C, 10°C

EDİRNE °C, 7°C



İSTANBUL °C, 9°C



KOCAELİ °C, 13°C



AFYONKARAHİSAR °C, 9°C

AYDIN °C, 19°C



İZMİR °C, 16°C



MUĞLA °C, 16°C



ADANA °C, 19°C

ANTALYA °C, 18°C



HATAY °C, 15°C



ISPARTA °C, 12°C



ANKARA °C, 9°C

ESKİŞEHİR °C, 9°C



KAYSERİ °C, 9°C



KONYA °C, 9°C



BOLU °C, 11°C

DÜZCE °C, 13°C



SİNOP °C, 15°C



ZONGULDAK °C, 13°C



AMASYA °C, 12°C

RİZE °C, 17°C



SAMSUN °C, 17°C



TRABZON °C, 16°C



BİNGÖL °C, 9°C

ERZURUM °C, 4°C



KARS °C, 5°C



VAN °C, 8°C



DİYARBAKIR °C, 13°C

GAZİANTEP °C, 12°C



SİİRT °C, 12°C



ŞANLIURFA °C, 15°C

1 ARALIK 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre; havanın çok bulutlu, Edirne haricinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zamanla orta kuvvette esmesi bekleniyor.

1 ARALIK 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, İç kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

1 ARALIK 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı çok bulutlu, kuzeyi aralıklı yağmurlu olarak geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Bölgemizin kuzeyinde 3 ila 5, güneyinde 1 ila 3 derece azalacak.

RÜZGAR: Bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, kuzey kesimlerde kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esecek.

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