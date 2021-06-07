SPOR Buğrahan Tuncer: Bizim için çok iyi bir şampiyonluk
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SPOR Buğrahan Tuncer: Bizim için çok iyi bir şampiyonluk

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Buğrahan Tuncer: Bizim için çok iyi bir şampiyonlukSezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Anadolu Efes'in milli oyuncusu Buğrahan Tuncer, '2'de 2 yaptık. Bütün sezon çok çalıştık. Çok iyi bir takımız, bunun da ekmeğini yiyoruz' dedi.

Buğrahan Tuncer: Bizim için çok iyi bir şampiyonluk

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Anadolu Efes'in milli oyuncusu Buğrahan Tuncer, '2'de 2 yaptık. Bütün sezon çok çalıştık. Çok iyi bir takımız, bunun da ekmeğini yiyoruz' dedi.

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-0 ile geçerek 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'te milli oyuncu Buğrahan Tuncer, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Tuncer, '2'de 2 yaptık. Bütün sezon çok çalıştık. Çok iyi bir takımız, bunun da ekmeğini yiyoruz. Aslında serinin ilk maç dışında kolay geçtiğini söyleyemeyiz. O maçı da 3'üncü periyot sonunda kırabildik. 2'nci maçında son 5 dakikası aynı şekilde 4-5 sayı fark vardı. İyi bir rakibimiz vardı. Biz 3 yıldır beraber oynayan bir takımız. Herkes artık rollerini biliyor. Bizim için çok iyi bir şampiyonluk' ifadelerini kullandı.

SPOR Buğrahan Tuncer: Bizim için çok iyi bir şampiyonluk
SPOR Buğrahan Tuncer: Bizim için çok iyi bir şampiyonluk
SPOR Buğrahan Tuncer: Bizim için çok iyi bir şampiyonluk
SPOR Buğrahan Tuncer: Bizim için çok iyi bir şampiyonluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
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