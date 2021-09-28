Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli tahliye edildi - Haberler
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Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli tahliye edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli tahliye edildi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli S.O. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tahliye edildi.

İSTANBUL (DHA) - İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli S.O. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tahliye edildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 20 Ağustos tarihinde bir televizyon programına konuk olduktan sonra Bakırköy'deki stüdyodan ayrıldığı sırada şüpheli S.O.'nun saldırısına uğramıştı. Daha önce 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanan şüpheli S.O. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan itiraz dilekçesi Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi. Hakimlik, dilekçede, S.O.'nun sabit ikametgah sahibi olduğunun, soruşturmanın geldiği aşamada delillerin toplanmış olduğunun ve S.O.'nun kaçma şüphesinin bulunmadığının belirtildiğini ifade ederek tahliyesine karar verdi.


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