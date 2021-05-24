Buğra Kavuncu'nun FETÖ soruşturmasında Ümit Özdağ'ın bilgisine başvurulacak

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın ifadesine başvurulacak.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın ifadesine başvurulacak.

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğunu iddia etmişti. İddia üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Özdağ'ın bilgisine başvurulacağı öğrenildi. Özdağ, Çarşamba günü saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verecek.

Olayın geçmişi

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, 19 Ekim 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, "Bu arkadaşın FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var, bunu kurucu yapmayalım" diyerek uyarıda bulunduğunu ve Kavuncu'nun kurucu yapılmadığını söylemişti. Kavuncu'nun Genel İdare Kurulu'na girmesinin ardından Akşener'i yeniden uyardığını söyleyen Özdağ, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler" ifadelerini kullanmıştı.

İddialar üzerine televizyon programına bağlanan Kavuncu ise "Büyük bir üzüntüyle ve öfkeyle dinledim. İstanbul kongresinde kendisi de taraf oldu. Biz bütün haklarımızı hukuk önünde çözdük" diye konuşmuştu.

Kavuncu 21 Ekim 2020 tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialar üzerine Kavuncu hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı