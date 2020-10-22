Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kaç yaşında, nereli? Buğra Kavuncu eşi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Buğra Kavuncu evli mi, eşi kim gibi soruları araştırıyor. Siyaset arenasında yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettiren siyasetçi Buğra Kavuncu biyografisi haberimizde.

Buğra Kavuncu kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Genç siyasetçi, Kavuncu hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Buğra Kavuncu nereli? Buğra Kavuncu eşi kim? İşte, Buğra Kavuncu'nun ailesine dair detaylar...

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Kavuncu, 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, yurtiçi ve yurtdışında satış-pazarlama ve yatırım alanında birçok faaliyet gösterdi. Üniversite yıllarından itibaren, Türkiye ve Kazakistan'da farklı sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı.

1997 yılında Kazakistan'ın Almatı şehrinde genç girişimci olarak iş hayatına atılan Kavuncu, ortaklarıyla beraber kurduğu şirketini büyüterek Orta Asya'da bilinen bir marka haline getirdi. Kavuncu, BASF'ta üst düzey yönetici olarak 13 yıl boyuncu Orta Asya'da ve yaklaşık 3 yıl İsviçre'de görev yaptı. 2012-2016 yılları arasında BASF'ın Türkiye ve Azerbaycan CEO'su olarak görev yapan başarılı iş insanı, 2016-2018 yılları arasında Bağımsız Devletler Topluluğu ve Türkiye yapı kimyasalları bölge direktörü olarak görev yaptı. 30 Mart 2018 tarihinde bu görevinden istifa etti. 2018 yılında İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçildi. Parti divanında Sanayi, Teknoloji, Çevre ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olarak görev yaptı. Ardından İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi.

22 Aralık 2018'de yapılan Olağanüstü İstanbul İl Kongresinde, çok adaylı gerçekleşen seçim sonucunda İl başkanı seçildi. İngilizce, Rusça ve Kazakça bilmekte olan Kavuncu, evli ve 3 çocuk babasıdır.