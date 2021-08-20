Buğra Kavuncu kimdir? Buğra Kavuncu kaç yaşında, nereli? Buğra Kavuncu hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buğra Kavuncu kimdir? Buğra Kavuncu kaç yaşında, nereli? Buğra Kavuncu hayatı ve biyografisi!

Buğra Kavuncu kimdir? Buğra Kavuncu kaç yaşında, nereli? Buğra Kavuncu hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Buğra Kavuncu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Buğra Kavuncu kaç yaşında, nereli? Buğra Kavuncu hayatı ve biyografisi! Buğra Kavuncu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Buğra Kavuncu hakkında araştırmalar yapılıyor. Buğra Kavuncu kimdir? Buğra Kavuncu kaç yaşında, nereli? Buğra Kavuncu hayatı ve biyografisi! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Saltuk Buğra Kavuncu İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, parti sözcüsü ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanıdır. Buğra Kavuncu, 1973 yılında Ankara'da doğan Buğra Kavuncu, baba tarafından aslen Adana Ceyhanlıdır. Kanada'da başladığı öğrenim hayatına Ankara Çizmeci İlkokulu'nda devam eden Buğra Kavuncu, Ortaokulu ise Namık Kemal Ortaokulu'nda Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden 1996 yılında mezun olan Kavuncu, Üniversiteyi bitirdikten sonra, yurtiçi ve yurtdışında satış-pazarlama ve yatırım alanında faaliyetlerde bulundu. Profesyonel anlamda iş hayatına 2006 yılında BASF şirketinde başlayan Buğra Kavuncu, BASF Const-ruction Chemicals Central Asa LLP'de, 2008-2010 yılları arasında ise BASF Central Asa'da Genel Müdür olarak çalıştı. 1997 yılında Kazakistan'ın Almatı şehrinde genç bir girişimci olarak iş hayatına atılan Saltuk Buğra Kavuncu, ortaklarıyla beraber kurduğu şirketin büyüterek Orta Asya'da bilinen bir marka haline getirdi. İş hayatında başarılı bir performans gösteren Kavuncu, uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak 13 yıl boyuncu Orta Asya'da ve yaklaşık 3 yıl İsviçre'de görev yaptı. Buğra Kavuncu, 2016 yılından beri çok uluslu bir şirketin, Türkiye ve Azerbaycan CEO'sudur. Kavuncu, 30 Mart 2018 tarihinde bu görevinden istifa ederek, yönetim, sanayi ve ticaret alanındaki uluslararası birikim ve tecrübelerin ülkesi için değerlendirdi. Üniversite yıllarından itibaren, Türkiye ve Kazakistan'da farklı sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler alarak, profesyonel yaşantısının yanı sıra sosyal hayata da katkı sağlayan Kavuncu, İngilizce, Rusça ve Kazakça bilmekte olan Kavuncu, evli ve 3 çocuk babasıdır." 2 10 2018 tarihinde Koray Aydın'ın yaptığı basın açıklamasında Saltuk Bağra Kavuncu' yu İYİ Parti İstanbul İl Başkanı olarak gösterdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hamid Karzai Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Işın Karaca İrem Derici Aleyna Tilki
Spor Marcao Mert Günok Lionel Messi Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Buğra Kavuncu kimdir? Buğra Kavuncu kaç yaşında, nereli? Buğra Kavuncu hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 15:12:10. #1.16#

title