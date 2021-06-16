Buğdayın yandığını gören mahalleli tarlaya koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buğdayın yandığını gören mahalleli tarlaya koştu

Buğdayın yandığını gören mahalleli tarlaya koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri ve mahalleli tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri ve mahalleli tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mızar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Reşat Y.'ye ait buğday tarlası henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın çıktığını gören mahallede yaşayan vatandaşlar tarlaya koştu. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, kısa sürede söndürüldü. Ekipler ile vatandaşların dayanışması alevlerin tarlanın her tarafına yayılmasını engelledi.

Çıkış nedeni araştırılan yangında yaklaşık 20 dönüm ekili alanın zarar gördüğü belirtildi. - ŞANLIURFA

Buğdayın yandığını gören mahalleli tarlaya koştu
Buğdayın yandığını gören mahalleli tarlaya koştu
Buğdayın yandığını gören mahalleli tarlaya koştu
Buğdayın yandığını gören mahalleli tarlaya koştu
Buğdayın yandığını gören mahalleli tarlaya koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sancaktepe'de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü
Sancaktepe'de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü
Kadın kendini yangın merdivenine astı, manzarayı gören ailesi sinir krizi geçirdi
Kadın kendini yangın merdivenine astı, manzarayı gören ailesi sinir krizi geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Merve Dizdar Kerimcan Durmaz
Spor Diego Yiğit Şardan Merih Demiral Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Buğdayın yandığını gören mahalleli tarlaya koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 18:10:19. #1.15#

title