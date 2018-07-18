Buğdayın Atası "Siyez"İn Hasadı Başladı

Kastamonu'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit Buğdayı" olarak anılan siyezin hasadı başladı.

İhsangazi ilçesinde yaklaşık 15 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor.

İhsangazi Siyez Üreticileri Derneği Başkanı Halit Nadir Alıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyezin bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak bilindiğini söyledi.

Havaların iyi gitmesi nedeniyle hasadın erken başladığını anlatan Alıcıoğlu, "Havalar hasat için oldukça iyi gitti. İyi gitmesine bağlı olarak hasat dönemi de öne çekildi. Biçimlerimiz oldukça güzel şekilde devam ediyor. Verim konusunda bir şey söylemek için erken, ilerleyen günlerde netleşecektir." dedi.

İhsangazi için siyez üretiminin çok önemli olduğuna dikkati çeken Alıcıoğlu, "Bölgede üretilen siyez buğdayının yaklaşık yüzde 70'i bulgur, geri kalan bölümü de un ve yem olarak değerlendiriliyor. Siyez genelde iç pazarda değerlendiriliyor ama son dönemde yurt dışına da göndermeye başladık." diye konuştu.

Siyez buğdayının doğal olduğunu vurgulayan Alıcı, "Siyez buğdayının genetiği değişmemiştir. Sağlık açısından ve besin tablosu açısından değerlidir. Buna bağlı olarak ilgi artmaya başlamıştır. Bu da bölgede ekim alanlarının artmasına neden olmaktadır." ifadesini kullandı.

İlçede çiftçilik yapan Ercan Sağlık da biçimin güzel gittiğini dile getirerek, "Dededen babadan öğrendiğimiz yöntemlerle siyez ekimini devam ettiriyoruz. Doğallığını, organikliğini bozmadan, herhangi bir katkı maddesi katmadan siyez ekimi yapıyoruz. İnsanlar sofralarında doğal şekilde bu ürünü tüketsin istiyoruz." dedi.

Son yıllarda siyez tüketiminin arttığına işaret eden Sağlık, eskiye göre ilçede bu işe daha fazla ilgi gösterildiğini aktardı.

Biçerdöver sürücüsü Mutlu Tülek ise bölgede siyez biçimi yaptıklarını anlatarak, "Havaların güzel gitmesi biçimi kolaylaştırıyor. İnşallah sezon sonuna kadar böyle gider." değerlendirmesinde bulundu.