Buğdayın Atası "Siyez"De Yüksek Verim Beklentisi

ÖZGÜR ALANTOR - Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak bilinen siyez buğdayında üreticiler yeni sezondan umutlu.

İhsangazi ilçesinde yaklaşık 15 bin dekar alanda ekilen ve araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşan siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor.

Siyez buğdayı ilçede yılda 2 bin tonun üzerinde üretiliyor. Yoğun talep dolayısıyla son 10 yılda ilçede siyez buğdayı ekim alanları da hızla artıyor.

İhsangazi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Engin Bıyıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyez buğdayının bölgede önemli bir tarımsal ürün olduğunu söyledi.

Bölgede siyez buğdayının geleneksel usullerle üretildiğine işaret eden Bıyıklı, "İhsangazi'de siyez ekiminin yaygın olmasının en önemli sebebi, aile işletmeciliği şeklinde geleneksel yöntemlerle siyezden bulgur üretiliyor olmasıdır. Yaklaşık 850 çiftçimiz var. 650'si siyez ekiyor. Bunların da yüzde 90'ı geleneksel usullerle siyez buğdayından bulgur üretiyor." dedi.

Siyez ekim alanları artıyor

İlçedeki tarım alanlarının yüzde 25'inde siyez ekimi yapıldığına dikkati çeken Bıyıklı, "Resmi rakamlara göre yaklaşık 12 bin dekar alanda siyez ekimi yapılıyor. Çeşitli sebeplerle dosya yaptıramayanlar var. Bunları da eklediğimizde ilçe genelinde yaklaşık 15 bin dekar alanda siyez ekimi yapılıyor. Siyez ekimi her yıl belirli oranda artarak devam ediyor." diye konuştu.

Bıyıklı, bu sezon siyez ekili tarlaların oldukça iyi göründüğünü belirterek, "Bu sene kış aylarında önceki yıllardaki gibi yağış pek olmadı ama son 25 günde beklenenin üzerinde yağış gerçekleşti. Arazide yaptığımız incelemelerde siyez tarlalarında don, su kesmesi ya da başka herhangi bir olumsuzluk görmedik. Güzel ve verimli bir yıl olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Koçcuvaz köyü sakinlerden Salim Kabaca, yaklaşık 20 yıldır siyez buğdayı ekimi yaptığını anlatarak, "Yaklaşık 160 dekar alanda tarım yapıyorum. Kış aylarında beklediğimiz yağışı bulamadık ama bahar yağışlarında yüzümüz güldü. Havalar böyle giderse bu sene siyezde iyi verim almayı bekliyoruz." dedi.

Siyezden dekarda yaklaşık 200 kilogram verim alındığını aktaran Kabaca, "Hasat yaptıktan sonra siyezi un veya bulgur olarak değerlendiriyoruz. Kendi değirmenimizde işleyip piyasaya satıyoruz." diye konuştu.