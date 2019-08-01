Buğdayın atası "siyez"de hasat başladı

Kastamonu'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyezin hasadı başladı.

İhsangazi ilçesinde yaklaşık 20 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor. Siyez buğdayı bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak adlandırılıyor.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 20 bin dekar alanda siyez ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Hasadın öncelikle sıcak yerlerde başladığını ifade eden Sağlık, "Hasat, öncelikle ilçemizin en sıcak bölgesi olan Araç-Kastamonu yolu çevresinde başladı. Buradan sonra ilçe merkezinde oradan da Çatalyazı mevkisinde devam edecek." dedi.

Hasadın büyük bölümünün biçerdöverlerle yapıldığını belirten Sağlık, "Arazinin engebeli olduğu yerlerde üreticimiz tırpanla kendi imkanları ile biçimini yapıyor. Verim ilk etapta iyi görünüyor." diye konuştu.

Siyezin özel bir ürün olduğunu anlatan Sağlık, "Genetiği değişmeyen bu buğday, sağlık açısından çok değerli. Son dönemde buna bağlı olarak ilgi de artıyor." ifadelerini kullandı.

Akkirpi köyünden Ali Veren de ilçede hasadın başlamasının sevinçle karşılandığını söyledi.

Siyezin önceki yıllarda hayvan yemi olarak değerlendirildiğini aktaran Veren, "Bu ürünün verimi çok güzeldir. Daha önce verimi bol olduğu için genelde hayvan yemi olarak kullanırdık. Son dönemde her yerde tanınmaya başladı ve hayvan yemi dışında da kullanmaya başladık. Artık, siyezden bulgur, un yapıyoruz, birçok ürünün ham maddesi oluyor. Biz de bu şekilde satarak gelir elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 100 dekar alanda siyez ektiğini kaydeden Veren, "Hasadımız oldukça güzel devam ediyor. Verim konusunda şu an bir şey söylemek için erken ama iyi gidiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA