Buğdayda Sarı Pas Hastalığına Dikkat

SAMSUN (İHA) – Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, yapılan saha araştırmalarında buğdaylarda sarı pas hastalığına rastlanıldığını, bu hastalığı fark eden çiftçilerin en yakın il ve ilçe müdürlüklerine müracaat etmesi gerektiğini söyledi.

Samsun genelinde 2017 yılı verilerine göre 1 milyon 398 bin 37 dekar alanda buğday tarımı yapılıyor. 2018 yılı içinde bu alanda çok büyük bir değişim beklenmiyor. Bu kapsamda özellikle kuruya ekim yapılan kışlık buğday ekim alanlarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarla Bitkileri Birimince yapılan saha kontrollerinde buğdayda sarı pas (puccinia striiformis) tespit edildi.

Hastalık hakkında bilgiler veren Nail Kırmacı, "Hastalık belirtisi en erken görülen pas türü olarak dikkat çekiyor. Buğday tarlalarında ilkbaharda 10-15 derece hava sıcaklığı ve yüksek nem hastalık için uygun şartları oluşturur. Yaprakların üst yüzeyinde makina dikişi şeklinde ve sarı renkte püstüller görülür. Bu püstüllerden etmenin çevreye dağılımı rüzgarla olur. Hastalığın şiddetli olduğu yıllarda sporlar, başakların kavuz ve kılçıkları üzerinde de görülebilir. Etmen yazın canlı kalabilen yabani buğdaygillerde kışın ise güzlük ekilen buğdaylarda üredospor biçiminde geçirir. Mücadelesinde, Kültürel tedbir olarak önce sık ekim yapılmamalıdır. Buğday tarımında iyi hazırlanmış alana mibzerle ile ekim tercih edilmelidir. Yabancı ot mücadelesi zamanında yapılmalıdır. Fazla azotlu gübre verilmemeli, bitki besleme toprak analizi sonucuna göre yapılmalıdır. Pasa dayanıklı buğday çeşitleri ile üretim yapılmalı, ara konukçu bitkiler imha edilmelidir. Kimyasal mücadelesinde ise buğdayda alt yapraklarda ilk belirtiler görüldüğünde ve hava şartları uygun olduğunda (yüzde 90 orantılı nem ve 15-20 derece sıcaklıkta) hastalığa karşı ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin reçete ettirilerek uygun hava şartlarında uygulama yapılması gerekmektedir. Üreticilerimizin hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden ilaçlama yapmaması gerekmektedir" dedi.

Buğdayın Türkiye için çok stratejik bir ürün olduğunu ifade eden Kırmacı şunları söyledi:

"Buğdayın ülkemiz için stratejik öneme sahip bir üründür. Girdi maliyetlerini azaltarak en yüksek ve kaliteli aynı zamanda güvenilir ürünü elde etmek önemlidir. Bu kapsamda buğday tarlalarında sarı pas görülen alanlarda bayrak yaprağa kadar bulaşıklık olmadan ve parsel içine etmen yayılmadan üreticilerimizin en yakın İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne giderek bakanlıkça ruhsatlandırılmış aktiflerden birini reçete ettirerek uygulamalarını, iklim şartlarını da göz önüne alarak belki de 2. ilaçlamayı yapmalarının alacakları dane ve sap verimi üzerinde etkili olacağını belirtiyoruz." - SAMSUN