Buğdayda kuraklık tehdidi
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Buğdayda kuraklık tehdidi

11.01.2021 08:33 | Son Güncelleme: 11.01.2021 08:37
Buğdayda kuraklık tehdidi

ADANA'nın Kozan ilçesinde yağmur yağmayınca tarlalara ekilen buğday filizlenmedi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde yağmur yağmayınca tarlalara ekilen buğday filizlenmedi. Üretici Mehmet Sarıçam, kuraklık nedeniyle sulama sistemi kiralamak zorunda kaldıklarını belirterek, birkaç gün içerisinde yağmur yağmazsa yüzde 70 ürün kaybı yaşayacaklarını dile getirdi.

Türkiye genelinde iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık yaşanırken, Adana'da tarım alanında faaliyet gösteren üreticiler de bu durumdan olumsuz etkiledi. Kozan ilçesinde tarlaya ekilen buğdaylar filizlenmediği için üreticiler sulama sistemi kiralamak zorunda kaldı. 120 dönümlük tarlasına buğday eken Şenduh Sarıçam, yağmur yağmadığı için mecburen tarlasına sulama sistemi kiraladığını belirterek, "Ektiğimiz buğdaylarımız tam anlamıyla yetişmedi. Biz de mecburen sulamak zorunda kaldık. 2 bin 500 liraya yağmurlama sistemi kiralamak zorunda kaldık. Günlük bin 500 lira da yevmiye veriyoruz. Tarlamız 120 dönüm. Ürünlerimiz hep toprağın altında kaldı" diye konuştu.

'YAĞMUR YAĞMAZSA YÜZDE 70 ÜRÜN KAYBIMIZ OLACAK'

Babasına hafta sonu yardım ettiğini söyleyen Mehmet Sarıçam, "Kuraklık olduğu için sulama yapmaya başladık. Suladıktan sonra yetişmesini bekleyeceğiz. İnşallah birkaç gün sonra yağmur yağar. Eğer sulama yapmazsak ve yağmur yağmazsa yüzde 70 ürün kaybımız olacak. Çıkan üründen çok çıkmayan var" dedi.


Buğdayda kuraklık tehdidi
Buğdayda kuraklık tehdidi
Buğdayda kuraklık tehdidi
Buğdayda kuraklık tehdidi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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