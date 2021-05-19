Buğdayda hasat başladı, çiftçinin yüzü gülüyor

- Buğdayda hasat başladı, çiftçinin yüzü gülüyor Birçok ürünün hammaddesi olan buğdayda hasat sürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekler çiftçileri memnun etti Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Kuraklık nedeniyle verim düşük" "Buğday ithalatı yapılabilir"...

- Buğdayda hasat başladı, çiftçinin yüzü gülüyor

Birçok ürünün hammaddesi olan buğdayda hasat sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekler çiftçileri memnun etti

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Kuraklık nedeniyle verim düşük"

"Buğday ithalatı yapılabilir"

ADANA - Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Adana'da birçok ürünün hammaddesi olan buğdayda hasat başladı. Buğday fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ton başına 2 bin 250 lira olarak açıklanması çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin ilk buğday hasadının yapıldığı ve ihtiyacın yaklaşık yüzde 4'ünü karşılayan Adana'da biçerdöverler Karataş ilçesindeki tarlalarda çalışmaya başladı. Kentin kıyı şeridi dışındaki bölgelerde üretim yapan çiftçiler ise ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor. Bu yıl 1 milyon 608 bin dekardan dönüm başına 500 ile 750 kilogram arasında toplamda ise 778 bin ton rekolte bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da buğday alım fiyatı ton başına 2 bin 250 lira, prim ise 275 lira olarak belirlendi. Fiyatlar ise çiftçiyi sevindirdi.

"Bu sene verim yüksek"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kentte verimin yüksek olduğunu söyledi. Doğan, "Çukurova'nın bereketli topraklarında ilk buğday hasadı başladı. Bu yıl havalar serin gittiği için buğday hasadına geç başlanıldı. Adana'da bu sene verim yüksek. Dönüm başına 500 ile 750 kilogram arasında verim beklenmekte" diye konuştu.

"Adana çiftçisi mutlu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fiyatında çiftçiyi memnun ettiğini belirten Doğan, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ton başına 2 bin 250 lira. Bu bizim beklediğimiz bir fiyattı. Çiftçimizin yüzü gülüyor. Prim ve desteklerin ton başına 400 lira olmasını bekliyorduk ama ton başına 275 lira açıklandı. Biraz daha yüksek olsaydı daha iyi olurdu ama fiyat beklediğimiz şekilde geldi. Biz çok teşekkür ediyoruz. Adana çiftçisi mutlu çünkü verimde yüksek" ifadelerini kullandı.

"Buğday ithalatı yapılabilir"

Adana hariç diğer illerde buğday rekoltesinde azalma yaşandığını kaydeden Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'nin buğday ithalatı yapabileceğini kaydederek daha sonra şunları söyledi:

"Adana dışındaki 22 ilde verim yok denecek kadar az. Bizim ülke olarak geçen yıl buğday üretimimiz 20 milyon 500 bin tondu. Bu yıl biz 18 milyon 500 bin ton buğday bekliyorduk ama kuraklık olduğu için bunun da altında olabilir. Böyle olacağı içinde ülkemiz yurt dışından buğday ithalatı yapacaktır. Buğday bizim olmazsa olmaz temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Pandemi de gördük ki bütün ülkeler buğday ithalatını kısıtladı ve stok yaptı. Bizim aslında buğdayı daha çok desteklememiz lazım."

"750 lira nakliye desteği alınıyor"

Üreticilere hasat sırasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi veren Başkan Doğan, "Çiftçilerimiz bu yıl buğdayını hasat ettiklerinde rutubet 14'ün üzerinde biçmesinler. Lisanslı depolar bu yıl yine buğdayı alacak. Lisanslı depolara çiftçilerimiz ürününü götürdüğünde bunun yüzde 75'ine 9 ay sıfır faizle kredi kullanmakta. 750 lira nakliye desteği almakta ve analiz ücreti ödememekte. Çiftçimiz bugün ürünü döktüğünde parasını yarın Ziraat Bankası'ndan alabiliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici