Buğdayda 74 bin tonluk rekolte beklentisi
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Buğdayda 74 bin tonluk rekolte beklentisi

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, bu sezon buğdayda 74 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

03.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:32

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, bu sezon buğdayda 74 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu ile buğday üreticilerini ziyaret eden Çondur, bu yıl bereketli bir sezon geçireceklerini ifade etti.

Geçen yıl 168 bin dekar alanda 68 bin ton buğday üretiminin yapıldığını hatırlatan Çondur, "Bu yıl 176 bin dekar alanda ekim oldu. Bu sezon buğdayda 74 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Bu da yaklaşık 115 milyon lira yapıyor. Tabii aynı arazide elde edilen samanı da işin içine koyduğumuzda bu rakam 200 milyon liraya çıkıyor." dedi.

Fiyatlarda önemli ölçüde artışın yaşandığına dikkati çeken Çondur, buğdayın kilogramını 1 liradan 1,6 liraya kadar yükseldiğini aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tarımsal üretimin öneminin ortaya çıktığını belirten Çondur, "Üreticimiz bu dönemde olağanüstü bir çaba sarf etti. Ülkemiz de üreticinin yanında olarak üretimi destekledi. Bu şekilde de üreticimiz de üzerine düşen görevi yapmış oldu. Salgın sürecinde özellikle de sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde gıda olarak hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Çok şükür bu krizi tarım olarak iyi bir şekilde atlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Çapakçıoğlu ise ilçede buğday üretiminde artış yaşandığını ve üreticinin fiyatlardan memnun olduğunun altını çizerek, "Çiftçiler olarak elimizi taşın altına koyduk. Üretmeye devam ettik. Her zaman Türkiye için devletimiz için üretmeye varız." diye konuştu.

Buğdayda 74 bin tonluk rekolte beklentisi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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