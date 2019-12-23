Buğday yüklü tır devrildi: 2 yaralı
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Buğday yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'da buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

23.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:46
Buğday yüklü tır devrildi: 2 yaralı

'da buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Suruç - Birecik karayolu Yolboyu Mevkisinde yaşandı. İmam B. yönetimindeki 63 DF 114 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ters dönen tırdaki buğday etrafa saçılırken tırda bulunan sürücü İmam B. ile Abit Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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