Buğday Yüklü Kamyon Devrildi
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çankırı karayolu Karaçay Köyü'nde meydana geldi. Sungurlu'dan Çankırı istikametine giden Davut Emir (48) yönetimindeki 18 DH 996 plakalı buğday yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon halimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Davut Emir yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM