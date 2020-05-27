Buğday yüklü kamyon alev aldı
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Buğday yüklü kamyon alev aldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde buğday yüklü kamyonda yangın çıktı.

27.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:06

Mersin'in Tarsus ilçesinde buğday yüklü kamyonda yangın çıktı.

Karsavuran Mahallesi'nde park halindeki 33 N 8877 plakalı buğday yüklü kamyonun motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Kamyon ve yaklaşık 8 ton buğdayın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Buğday yüklü kamyon alev aldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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