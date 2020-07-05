Buğday yüklerken elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti
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Buğday yüklerken elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday yüklerken elektrik akımına kapılarak yaralanan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.

Buğday yüklerken elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti
05.07.2020 00:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 00:05

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday yüklerken elektrik akımına kapılarak yaralanan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.

Olay, Kızıltepe Viranşehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Kızıltepe Viranşehir yolu üzerinde bulunan bir tesisin sahasındaki buğdayı nakliye kamyonlarına elavatör makinesi yardımıyla dolduran Engin Tekin, Erkan Gürkan ve Şeyhmus Akatay adlı işçiler, yükledikleri son kamyonda elavatör makinesinin yönünü çevirdikleri sırada, elavatörün ucunun yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan işçilerden Engin Tekin ve Şeyhmus Akatay olay yerinde hayatını kaybederken Erkan Gürkan ise olaydan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Olayda hayatını kaybeden Engin Tekin ve Şeyhmus Akatay isimli işçilerin cansız bedenleri yapılan olay yeri incelemesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yaralanan Erkan Gürkan ise olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Evli olan ve artlarında 9 çocuk bırakan Tekin ile Akatay'ın her gün birlikte işbaşı yaparak yükleme işi yaptıkları öğrenildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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