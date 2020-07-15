Buğday yüklerken ayak parmağını helezon makinesine kaptırdı Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir çiftçi, ayak parmağını helezon makinesine kaptırdı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir çiftçi, ayak parmağını helezon makinesine kaptırdı. İtfaiyenin erken müdahalesi çiftçinin ayak parmağını kopmaktan kurtardı.

Olay, öğlen saatlerinde Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Gülkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yapan Bülent Zongur (51) buğday yüklemede kullanılan helezon makinesine sol ayağının başparmağını kaptırdı. Köylüler durumu hemen 112 Acil Servise bildirdi. Kısa sürede köye gelen sağlık ve itfaiye ekipleri Zongur'a müdahale etti. Kırıkkale Belediyesine bağlı ekipler, demir kesme makinesiyle parmağın sıkıştığı yeri keserek kurtardı. İlk müdahalesi burada yapılan Zongur, Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şahsın tedavisinin tamamlandıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA