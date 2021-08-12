Buğday üretiminde kuraklıktan rekolte düştü, un fiyatı zamlandı
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Buğday üretiminde kuraklıktan rekolte düştü, un fiyatı zamlandı

Buğday üretiminde kuraklıktan rekolte düştü, un fiyatı zamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'de yaşanan kuraklık nedeniyle buğday rekoltesinde büyük düşüş yaşandı.

Denizli'de yaşanan kuraklık nedeniyle buğday rekoltesinde büyük düşüş yaşandı. Üretim azalınca 25 kilogramlık ekmeklik unun çuvalı geçen yıl 75 TL'den satılırken bu yıl 95 TL oldu.

Denizli'de yaşanan kuraklık ve aşırı sıcak hava nedeniyle buğday ekili tarlalarda yüzde 70 oranında verim ve kalite kaybı yaşandı. Çiftçi tarlasından istediği ürünü hasat edemeyince un fiyatları da artmaya başladı. 25 kilogramlık ekmeklik unun çuvalı geçen yıl 75 TL'den satılırken bu yıl 95 TL'den satılmaya başlandı. Geçen yıl 100 TL'den satılan 25 kilogramlık makarnalık unun fiyatı bu yıl 125 TL'ye yükseldi. Denizli Zahireciler Odası Başkanı Himmet Eşme, yaşanan rekolte kaybı nedeniyle ürünlere zam gelmeye devam ettiğini söyledi. Geçen yıl bir dönümlük araziden 400 kilograma yakın buğday hasadı yapılırken bu yıl bazı tarlaların traktörle sürülerek bozulduğunu hasat yapılan bölgelerde ise dekarda üretimin 100 kilogram veya altına kadar düştüğüne dikkat çekti. Oda Başkanı Eşme, "Geçen yıla nazaran ortalama yüzde 60 bir azalma var. Buda un fiyatlarına yansıdı. Vatandaş mağdur durumda. 75 TL'ydi şuan 95 TL oldu. Arada 20 TL fark var. Makarnalıklar daha da uçuk 25 kilogramı 125 TL" dedi. - DENİZLİ

Buğday üretiminde kuraklıktan rekolte düştü, un fiyatı zamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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