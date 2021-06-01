Buğday, üreticisinin yüzünü güldürdü (2)

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, geçen yıl 208 bin 383 dekarda yapılan buğday tarımının bu sezon 241 bin dekara yükseldiğini bildirdi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, geçen yıl 208 bin 383 dekarda yapılan buğday tarımının bu sezon 241 bin dekara yükseldiğini bildirdi.

Buğday arazilerinde inceleme yapan Ökdem, dekarda 600 ila 850 kilogramlık verim alındığını söyledi.

İl genelinde hububat çeşitleri arasında en fazla buğday ekiminin yapıldığını aktaran Ökdem, çiftçi kayıt sistemine göre geçen yıl 208 bin 383 dekar alanda buğday üretimi yapılırken bu yıl bu sayının 241 bin dekara çıktığını ifade etti.

Söke Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Nejat Sağel de buğdayın altın yılını yaşadığını dile getirdi.

Sağel, şöyle devam etti:

"Yağışların az olması nedeniyle bu sezon genel kuraklık yaşayan çiftçiler çok su istemeyen ürünlere yöneldiler. Söke Ovasında pamuk hüzün yaratırken buğday altın çağını yaşıyor. Cumhurbaşkanımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene buğdayın fiyatı 1,60 lira civarındayken bu sezon TMO'nun verdiği fiyat ise 2.25 lira olarak açıklandı. Fakat şu anki pazar fiyatları 2,50 ila 2,60 civarlarında. Tabi buğdayın da kalitesine göre değişiyor."

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da bölgede yaşanan kuraklıktan dolayı buğday ekim alanının arttığını belirtti.

Geçen yıl 3 bin 500 dekarda ekili olan alanın, bu yıl 10 bin dekar olduğunu ifade eden Kaykı, "Nisan yağmurları olmadığı için korkmuştuk. Ancak rekolteden memnunuz. Bölgede kuraklıktan dolayı buğday ekim alanı arttı, daha fazla buğday ekildi. Üreticiler hayvan otlatılması için ektikleri alana bu yıl buğday ekti. Hasada çok tedirgin başlayacaktık ancak Sayın Cumhurbaşkanımız taban fiyatlarını çok iyi açıkladı. Üreticilerimiz de fiyatlardan memnun, bu durumda para kazanır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol