Buğday torbalarının altında kalan işçi yaralandı
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Buğday torbalarının altında kalan işçi yaralandı

Buğday torbalarının altında kalan işçi yaralandıADIYAMAN'da, devrilen buğday torbalarının altında kalan Molla Yılmaz (45), yaralandı.

27.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:57
Buğday torbalarının altında kalan işçi yaralandı

Buğday torbalarının altında kalan işçi yaralandı

ADIYAMAN'da, devrilen buğday torbalarının altında kalan Molla Yılmaz (45), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Hamallık yapan Molla Yılmaz, buğday pazarında bir kamyondan indirmeye çalıştığı buğday torbalarının devrilmesiyle altında kaldı. Durumu fark edenler tarafından torbaların altından çıkarılan Yılmaz, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Buğday torbalarının altında kalan işçi yaralandı
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