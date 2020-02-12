Buğday ticaretinden 17 yılda 12,5 milyar dolarlık gelir

12.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:49

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretim fazlası ve ithal edilen buğdayın, un, irmik, makarna gibi ihraç edilen ürünlerde kullanıldığını belirterek, buğday ticaretinden son 17 yılda 12,5 milyar dolar net gelir elde edildiğini bildirdi.