Buğday tarlasını basan sel sularında balık avladılar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Buğday tarlasını basan sel sularında balık avladılar - Haber

Buğday tarlasını basan sel sularında balık avladılar

Buğday tarlasını basan sel sularında balık avladılar Buğday tarlasını su bastı, balıklar ekinlerin arasında yüzdü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde insanlar, buğday tarlasını basan sel sularının içinde balık avladı.

05.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:07
Buğday tarlasını basan sel sularında balık avladılar

Buğday tarlasını basan sel sularında balık avladılar

Buğday tarlasını su bastı, balıklar ekinlerin arasında yüzdü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde insanlar, buğday tarlasını basan sel sularının içinde balık avladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bekirağa kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bölgenin sulama ihtiyacının karşılandığı Hacıhıdır Barajı'nın kapakları aşırı yağışlar nedeniyle açıldı. Barajdan akan su, Şehirçayı Deresi'nden taşarak sele dönüşüp ekili tarlaları bastı. Paçalarını sıvayan mahalleli, suyla birlikte tarlaya gelen ve ekinlerin arasında yüzen balıkları yakaladı. Tarla sahibi Orhan Toy ise su baskını nedeniyle yaklaşık 200 bin liralık zarara uğradığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi. Tarlayı ekmek için borç para aldığını ve ürünü kaldıramadığı takdirde bu borçları ödeyemeyeceğini iddia eden Toy, zararının karşılanması gerektiğini, aksi takdirde aç kalacaklarını dile getirdi.

Sel sularının dereden taşması ise cep telefonuyla kaydedildi.

Buğday tarlasını basan sel sularında balık avladılar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Buğday tarlasını basan sel sularında balık avladılar
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi Haber
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi
'Nano teknoloji' maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi Haber
"Nano teknoloji" maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haber
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım Haber
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün Haber
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün
ABD'li golfçünün göğüs vuruşu olay oldu Haber
ABD'li golfçünün göğüs vuruşu olay oldu
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu
Adana'da polis helikopterle 'Evde kal' uyarısını yineledi
Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı
Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Pınar Deniz Dilan Çıtak Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su İlaç Polis Avrupa
Şu an buradasınız: Buğday tarlasını basan sel sularında balık avladılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 18:41:09. #1.14#
title