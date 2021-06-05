Buğday tarlasındaki yangın 2 saatte söndürüldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, 200 dönümü daha önce hasat edilen, toplam 500 dönümlük alanda büyük zarar oluştu.

Yeniköy Mahallesi kırsalında Mehmet Polat ve İdris Kaya'ya ait buğday tarlasında hasat yapılırken, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi tarladakiler ve köylüler yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 2 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.Yangında, 200 dönümü daha önce biçilen, 500 dönümlük alanda büyük çapta zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik