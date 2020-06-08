Buğday tarlasındaki anız yangını korkuttu Buğday tarlasındaki anız yangını korkuttu Gaziantep'in İslahiye İlçesinde buğday tarlasında yakılan anız 25 hektarlık alandaki buğday ekinini kül etti.

Buğday tarlasındaki anız yangını korkuttu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesinde buğday tarlasında yakılan anız 25 hektarlık alandaki buğday ekinini kül etti.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde Beyler Mahallesi Kırmıtlı Mevkii'nde tarlada yakılan anız, arazideki ekine sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler nedeniyle yaklaşık 25 hektarlık alanda ekili bulunan buğday kül oldu. çevre tarlalalara sıçrama ihtimali üzerine büyük paniğe neden olan yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması ile kontrol altına alınabildi.

Bölgede anız yangını ise arazide hayvan otlatan küçük yaştaki çobanların çıkartığı tahmin edilirken, alevleri görerek olay yerine gelen vatandaşların bölgede otlayan hayvanları uzaklaştırması ile facianın önüne geçildiği belirtildi.

Kaynak: İHA