Buğday tarlasında gelincik şöleni
- Buğday tarlasında gelincik şöleni Bugday tarlasında çiçek açan gelincikler, kart postallık manzaralar oluşturdu Gaziantep'in İslahiye ilçesinrdeki buğday tarlalarından çiçek açan gelincikler, görsel şölene neden oldu.
18.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:37
- Buğday tarlasında gelincik şöleni
Bugday tarlasında çiçek açan gelincikler, kart postallık manzaralar oluşturdu
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinrdeki buğday tarlalarından çiçek açan gelincikler, görsel şölene neden oldu.
İslahiye ilçesi Erenler Mahallesinde havaların ısınmasıyla açan çiçek açan gelincikler kart postallık görünler ortaya çıkardı. Yeşil ve sarı renklerin hakim olduğu buğday tarlalarındaki gelincik çiçekleri, adetayı arazileri kırmızıya boyadı. Gelinciklerin oluşturduğu manzara kartpostalık manzarayı gören vatandaşlar anı görüntüleyerek, tadını çıkarıyor.
Fotoğraf tutkunları da çÇiçek açan milyonlarca kırmızı gelinciği görüntülemek için gelincik tarlalarına geliyor.
Kaynak: İHA