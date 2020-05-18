Buğday tarlasında gelincik şöleni
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Buğday tarlasında gelincik şöleni

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki buğday tarlalarında çiçek açan gelincikler, görsel şölen oluşturdu.

Buğday tarlasında gelincik şöleni
18.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:47

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki buğday tarlalarında çiçek açan gelincikler, görsel şölen oluşturdu.

İslahiye ilçesi Erenler Mahallesi'nde havaların ısınmasıyla açan çiçek açan gelincikler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Yeşil ve sarı renklerin hakim olduğu buğday tarlalarındaki gelincikler arazileri kırmızıya bürüdü.

Gelinciklerin oluşturduğu kartpostallık manzarayı gören vatandaşlar anı görüntüleyerek tadını çıkarıyor. Fotoğraf tutkunları da çiçek açan milyonlarca kırmızı gelinciği görüntülemek için gelincik tarlalarına geliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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