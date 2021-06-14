Buğday tarlasına yuvarlandı: 5 yaralı
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Buğday tarlasına yuvarlandı: 5 yaralı

Buğday tarlasına yuvarlandı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halinde olan otomobilin buğday tarlasına devrilmesiyle 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halinde olan otomobilin buğday tarlasına devrilmesiyle 5 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gündüzlü Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.C., idaresindeki 59 FF 095 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atarak buğday tarlasına devrildi. Devrilme sonucu 5 kişi ters dönen araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan 5 kişi Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri de kaza hakkında soruşturma işlemleri başlatırken, 5 kişinin hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Buğday tarlasına yuvarlandı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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