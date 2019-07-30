Buğday tarlaları, 'doğal fotoğraf stüdyosu' oldu

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde buğday tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosu haline geldi. Özellikle yeni evli çiftler, düğün fotoğrafları için sarıya bürünen bu tarlaları tercih ediyor.

Bahşılı'da faaliyet gösteren fotoğrafçılar, bölgede sarıya bürünen ekin tarlalarını doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanıyor. Buğday tarlaları, özellikle düğün fotoğraflarını doğada çektirmek isteyen yeni evli çiftlerin uğrak yeri oldu. Çiftler, en mutlu günlerini saman balyaları ve buğday taneleri arasında poz vererek ölümsüzleştiriyor.

Fotoğrafçı Mustafa Daldaloğlu, ekinlerin yetişmesiyle birlikte bölgenin sarıya büründüğünü belirterek, "Biz de buraları doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanıyoruz. Tarla sahiplerinden izin alarak özellikle yeni evlenen çiftlerimizin fotoğraflarını buralarda çekiyoruz. Artık insanlar daha doğal fotoğraflar istiyor. Biz de bölgedeki bu olanakları kullanmaya çalışıyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA