Bursa'da Buğday Silosuna Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi
Bursa'da bir un fabrikasının buğday silosuna düşen işçi feci şekilde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın mesai arkadaşları olayın şokunu yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir un fabrikasının buğday silosuna düşen işçi feci şekilde hayatını kaybetti.
SESİNİ DUYAN OLMADI
Edinilen bilgiye göre, Bursa İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesi 1. cadde üzerinde faaliyet gösteren un fabrikasında çalışan Nedim Hüseyinoğlu (42), buğdayları karıştırmak için 15 metre yüksekliğindeki siloya çıktı. Buğdayları karıştırmaya çalışan işçi, dengesini kaybederek buğday yığınının içine düştü. Talihsiz işçi çırpındıkça batmaya başladı. Bağırarak yardım istemesine rağmen işçinin sesini duyan olmadı.
ÇIRPINDIKÇA BATMIŞ
Çırpınarak buğday yığınının içine batan işçi hayatını kaybetti. Bir süre sonra siloya çıkan işçinin arkadaşları buğday yığınlarının üzerinde kalan iki insan elini görünce şok geçirdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansındaki sağlık ekipleri işçinin öldüğünü belirlerken, itfaiye ekipleri silo içindeki işçinin cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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Normalde o siloya tek çıkılmaz.silo operatörunun görevidir fakat anlamaya işçileri gönderirler sonuç bu olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Normalde o siloya tek çıkılmaz.silo operatörunun görevidir fakat anlamaya işçileri gönderirler sonuç bu olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır