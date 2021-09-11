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Buğday Meydanında sonbahar hareketliliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Buğday Meydanında sonbahar hareketliliği

Erzincan'ın en eski alışveriş merkezlerinden olan Buğday Meydanı, dağ meyveleri ve köylerde yetiştirilen yöresel ürünlerin işlenip pazara getirilmesiyle beraber yoğun günlerini yaşıyor.

Erzincan'ın en eski alışveriş merkezlerinden olan Buğday Meydanı, dağ meyveleri ve köylerde yetiştirilen yöresel ürünlerin işlenip pazara getirilmesiyle beraber yoğun günlerini yaşıyor.

Sonbahara girilmesiyle birlikte Erzincan'da Buğday Meydanına akın eden vatandaşlar tezgahları süsleyen yerli ürünlere rağbet gösteriyor. Köylerden gelen yerli ürünlerin sergilendiği Buğday Meydanında, dağlarda yetişen meyvelerin tezgahlarda yerini almasıyla ilgi daha da büyük oluyor.

Yerli sebze ve meyvenin yanı sıra kızılcık, karadut, dut kurusu, kayısı kurusu, pestil, pekmez, bal başta olmak üzere çeşitli yerli ürünlerin satışının yapıldığı Buğday Meydanına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Pazarda dut kurusu 25 TL, kaysı kurusu 25 TL, pestil 45 TL, kuşburnu 15 TL'den alıcı buluyor. - ERZİNCAN

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Haber: Buğday Meydanında sonbahar hareketliliği - Haberler
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