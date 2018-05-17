Buğday Hasadında Tavsiye Edilen Biçerdöver Ücreti Belirlendi

Yüreğir ve Seyhan Ziraat Odaları, biçerdöverle yapılacak buğday hasat ücretinin dekar başına 22 lira olması tavsiyesinde bulundu.

Yüreğir Ziraat Odasından yapılan açıklamaya göre, her iki odanın yöneticileri bu sene biçerdöverle yapılacak buğday hasadının ücretinin tespiti için bir araya geldi.

Toplantıda, geçen yıl dekar başına 19 lira olan biçerdöver hasat ücretinin artan maliyetler nedeniyle bu yıl 22 liraya çıkarılmasına karar verilerek, çiftçi ve biçerdöverle hasat yapanlara bu yönde tavsiyede bulunuldu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bölgedeki buğday üretimine ilişkin yaptığı değerlendirmede, hava sıcaklıklarının bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve buğday hasadına bir hafta daha erken başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl en kaliteli buğday 95 kuruştan satılıyor. Üreticilerimizin mağdur olmamaları için ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'yle anlaşmalı lisanslı depolara götürmelerini öneriyoruz. Lisanslı depolarını tercih eden çiftçilerimiz ürün tesliminden bir gün sonra paralarını bankadan teslim alabiliyor. Buraya ürün döken üreticilere ton başına 25 lira nakliye desteği ödeniyor. Buğdayın lisanslı depolara teslimi esnasında da çiftçilerden ürünü analiz ücreti ve depo kirası da alınmıyor. Lisanslı depolar devlet güvencesinde olduğu için güvenli kuruluşlardır."