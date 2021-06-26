Buğday hasadına başlanan Edirne'de yüksek rekolte üreticiyi sevindirdi
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Buğday hasadına başlanan Edirne'de yüksek rekolte üreticiyi sevindirdi

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de buğday hasadına başlandı.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de buğday hasadına başlandı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, Edirne'nin buğdayın gelişim dönemine denk gelen yağmurları yeterince aldığını, ilk biçilen yerlerde rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.

Üretici Hakan Güven de kış ve yaz yağışlarının buğdaya iyi geldiğini, dönüm başına ortalama 700 kilogram verim alındığını ifade etti.

Buğday üreticisinin yüzünün güldüğünü belirten Güven, "Bereket versin bu sene güzel gidiyor. Allah herkese bol ve hayırlı hasat nasip etsin. Ayçiçekleri de güzel gidiyor. Geçen sene kuraklıktan dolayı ayçiçeğinden zarar etmiştik. Bu sene buğday da iyi ayçiçeğinin de iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Göksel Çakman da buğdayda geçen sene dönüm başına 500 kilogram civarında ürün aldıklarını dile getirerek, "Şu an için dönüm başına 700 kilograma kadar verim aldık. Allah bin bereket versin." diye konuştu.

Buğday hasadına başlanan Edirne'de yüksek rekolte üreticiyi sevindirdi
Buğday hasadına başlanan Edirne'de yüksek rekolte üreticiyi sevindirdi
Buğday hasadına başlanan Edirne'de yüksek rekolte üreticiyi sevindirdi
Buğday hasadına başlanan Edirne'de yüksek rekolte üreticiyi sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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