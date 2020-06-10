Buğday hasadı, besiciyi sevindirdi AYDIN'da, kışın balya fiyatı 37 TL'ye kadar çıkan samanın, buğday hasadının başlamasıyla birlikte 20 TL'nin altına düşmesi, besiciyi sevindi.

AYDIN'da, kışın balya fiyatı 37 TL'ye kadar çıkan samanın, buğday hasadının başlamasıyla birlikte 20 TL'nin altına düşmesi, besiciyi sevindi.

Geçiminin büyük bir kısmını tarım ve besicilik yaparak sağlayan Aydınlı vatandaşlar, kış aylarında fiyatı 37 TL'ye kadar çıkması nedeniyle hayvanlarına yedirecek saman bulmakta zorlandı. Yaz ayının gelmesiyle başlayan buğday hasadı, besicileri sevindirdi. Hasadın başlamasıyla tarlada samanın balyası, 20 TL'nin altına düştü. Buğdayın kilosu 1 TL 50 kuruş ila 1 TL 60 kuruş arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Koronavirüs nedeniyle tarıma önem veren çiftçiler, İncirliova'da geçen yıla oranla yüzde 8 daha fazla buğday ekimi yaptı. İncirliova'da 12 bin dekar buğday ekili alan bulunduğu belirtildi.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, "Koronavirüs zamanında bile çiftçiler için durmak yok üretime devam. Buğday hasadı başladı. Taban fiyatı ise kilogramı 1 TL 60 kuruş olarak açıklandı. Ancak tüccar 1 TL 50 kuruş civarında alım yapıyor. Buğday verimi bu sezon çok güzel gidiyordu. Mayıs ayında yaşanan ani hava sıcaklığı nedeniyle verimde biraz düşüklük yaşandı. Normalde dönümünde 650 kilo buğday beklerken, 500 kilo ancak verim alabiliyoruz. Allah'tan gelen bir iklim değişikliği yaşadık tabii ki. Buna da şükür daha fazlası da olabilirdi" dedi.'DÜNYA AÇ KALIR AMA TÜRKİYE AÇ KALMAZ'

Saman fiyatlarının kış aylarında tavan yaptığını söyleyen Kaykı, "Şu anda balyası 14 ila 17 TL arasında alınıp satıyor. Fiyatlar iyi. Dünyada virüs yaygınken, topu tüfeği değil, önce sağlığı sonra da gıdayı ön plana almamız lazım. Biz de çiftiler olarak ülkemizi aç bırakmamak için gece- gündüz çalışıyoruz. Bunun da bir karşılığı olmalıdır. Buğday hammadde olarak insanın yaşam maddesi. Ekmek tüketimi dünyada olduğundan daha çok ülkemizde tüketiliyor. Bir savaş durumunda akla ilk gelen silah olurken, koronavirüs nedeniyle akla ilk gelen ise gıdadır. Dünya aç kalır ama Türkiye aç kalmaz. Geçen yıl buğday ekimiyle bu yılı kıyasladığımız zaman yüzde 8 gibi daha fazla artış var. İncirliova'da 12 bin dekar buğday ekili alan var. Buğday olmazsa yaşam olmaz. Türkiye, büyük bir ülke olduğunu bu ortamda bir kez daha dünyaya ispatlamıştır. Çiftçilerin alkışlanması lazım. Bu virüs ortamında arkadaşlarımız dışarıya çıkmayarak evde kaldılar. Ama biz çiftçiler olarak hiçbir gün evde oturmadık. Üretime devam dedik. Türkiye'yi biz doyururuz hiçbir sıkıntı yok. Biz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA