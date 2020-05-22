Buğday hasadı başladı, çiftçinin yüzü gülüyor- Buğday fiyatı çiftçiyi memnun etti Buğday hasadı başladı, çiftçinin yüzü gülüyor Buğday fiyatı çiftçiyi memnun etti Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'de üretilen buğdayın bu sene iç piyasaya yeteceğini söyledi Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Adana'da buğday hasadı başladı.

Buğday hasadı başladı, çiftçinin yüzü gülüyor

Buğday fiyatı çiftçiyi memnun etti

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'de üretilen buğdayın bu sene iç piyasaya yeteceğini söyledi

ADANA - Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Adana'da buğday hasadı başladı. Fiyatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ton başına bin 650 lira olarak açıklanan buğday fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin ilk buğday hasadının yapıldığı ve ihtiyacın yüzde 3'ünü karşılayan Adana'da biçerdöverler Ceyhan ilçesinde tarlalarda çalışmaya başladı. Kentin kıyı şeridi dışındaki bölgelerde üretim yapan çiftçiler ise ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor. Çukurova'da buğday ekim alanı geçen yıla göre yüzde 10 oranında arttı ve bölgelere göre dönümde 550 kilogramlık verim alınıyor. Kentte ekili buğdaydan 600 bin ton rekolte bekleniyor.

"Fiyatlar yüzde 22,2 oranında arttırıldı"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticinin bu sene fiyatlardan memnun olduğunu söyledi. Doğan, hasadın gecikmeli olarak başladığını vurgulayarak, "Geçen yıla oranla buğdayda yüzde 20 verim fazlalığı var. Kışın havaların serin ve yağışlı gitmesi nedeniyle bu yıl rekolte iyi. Fiyatlar da geçen yıla oranla yüzde 22,2 oranında artırılarak ton başına bin 650 lira olarak belirlendi. Bunun yanında ton başına 230 lirada prim ve destekleme ödemesi var. Çiftçimizin tam beklediği rakamlardı. Bu sene hükumetimiz ve bakanlığımız çiftçimizi düşünerek iyi bir fiyat açıkladılar" diye konuştu.

"Üretilen buğday ülkemize yetmekte"

Türkiye'de bu sene üründe herhangi bir sıkıntı olmadığını aktaran Doğan, "Adana'da bu yıl ekim oranları yüzde 10 oranında arttı ve Türkiye'nin yıllık buğday ihtiyacı 19 milyon tondan 20,5 buçuk milyon tona yükselecek. Bu sene Türkiye'de buğday eksiği olmayacaktır. Üretilen buğday ülkemize yetmekte. Yurt dışında ithal gelen buğday ise una çevirip geri yurt dışına ihracatı yaptığımız ve bir kısmını yemde kullandığımız için geliyor" dedi.

"Lisanslı depolara teşvik"

Üreticilere hasat sırasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi veren Başkan Doğan, "Ürünleri 14,5 rutubetin üzerinde hasat etmeyin ve ürünleri lisanlı depolara gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Çünkü lisanslı depolar devlet güvencesi altında olan kuruluşlardır. Lisanslı depoya ürünü döktüğünüzde ton başına 25 lira nakliye desteği alıyorsunuz ve kira ücreti yok. Oraya döktüğünüz üründe ise Ziraat Bankası'na yatırım hesabı açarak paranızı 1 gün sonra alabiliyorsunuz. Ayrıca ürünü döktüğünde isteyen çiftçi döktüğü ürünün yüzde 75'i oranında 9 ay 0 faizli kredi kullanabilmekte" şeklinde konuştu.

"Çiftçilerimiz fiyattan memnun"

Buğdayın ekim alanının geçen seneye oranla yüzde 10 arttığını da kaydeden Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Geçen sene çiftçimiz ayçiçeğinden zarar ettiği için buğdaya döndü. Türkiye genelinde de buğday ekim alanları arttı. Bu sene buğdayda iyi verim bekliyoruz. Çiftçimizin bu sene yüzü güldü. Her yıl fiyat açıklandığında çiftçiler fiyatın biraz daha yüksek olmasını beklerdi ama bu sene hiç itiraz almadık. Çiftçilerimiz fiyattan gayet memnun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Doğan, kaliteli buğdayda yüzde 3 oranında prim verilerek fiyatın 1 lira 70 kuruşa kadar çıkabileceğini sözlerine ekledi.

"Ton başına bin 650 liradan çiftçi zarar etmez"

Ceyhan Sarımazı Mahalle Muhtarı Hüseyin Çöçenoğlu ise hasatta durumun iyi olduğunu belirterek, "İlkbahar mevsimine doğru yağış çok olunca korkmuştuk. 'Pas' hastalığı çıktı. Zehri 2 defa atamadık yağmurdan dolayı. 450 ile 600 ton arasında değişiyor verim. Ton başına bin 650 liradan gitmesi iyi olacak. Bu fiyat düşmez verim de iyi olursa çiftçi zarar etmez" diye konuştu.

Kaynak: İHA