Buğday hasadı başladı
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Buğday hasadı başladı

Şırnak'ın İdil ilçesinde, 290 bin dönümde ekilen buğdayın hasadına başlandı.

04.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:08

Şırnak'ın İdil ilçesinde, 290 bin dönümde ekilen buğdayın hasadına başlandı.

İlçenin Alakamış köyündeki tarlalarda sezonun ilk hasadı için Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı'yı, Kaymakam Zafer Sağ, Tarım İl Müdürü Selman Demirel ve çiftçiler karşıladı.

İlçede 290 bin dönümde ekilen buğday hasadı, biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle başladı. İlk biçerdöveri Vali Pehlivan'ın kullanmasıyla hasadın startı verildi.

Vali Pehlivan, geçen yıla göre rekoltenin yüzde 35 artmasının beklendiğini belirterek, çiftçilere bereketli bir hasat temennisinde bulundu.

Kentte çoğunlukla kuru tarım yapıldığını ifade eden Pehlivan, "Buğday üretimi anlamında beklentimiz yaklaşık 185 bin tondur. İl genelindeki buğday alanımız da 650 bin dönümdür. Tarım arazimizin yüzde 50'si İdil ilçemiz sınırlarında bulunuyor. Diğer tarım alanları da Silopi ve Cizre ilçemizdedir." dedi.

Verimli bir yıl olmasını beklediklerini aktaran Pehlivan, salgın sürecinde özellikle tarımsal faaliyetlerin devam etmesini önemsediklerini anlattı.

Ilısu Barajı bölge için büyük bir şans

Bölgede yapılan Ilısu Barajı'nın Cizre ve İdil ovaları için büyük şans olduğunu vurgulayan Pehlivan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ilısu Barajı'nın yapılması, Cizre Barajı'nın yapılmasının önünü açtı. İnşallah yakın bir zamanda Cizre Barajı'nın da tamamlanmasıyla bölgedeki tüm arazilerde su problemi ortadan kalkar. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere birçok destek sağlıyor. Kırsal kalkınma anlamında projeleri üretiminde teşvik ettik. Gönderdiğimiz 27 projenin tamamı destek aldı ve devam eden onlarca proje var."

Pehlivan daha sonra Çığır köyünde 30 dönüm arazisinde sebze üreten Abdurrahman Tekdemir ile Kurtuluş köyünde fıstık üreticisi Nuri Genç'i ziyaret ederek, üretimle ilgili bilgi aldı.

Buğday hasadı başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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