Buğday Gübrelemesi Konusunda Çiftçi Eğitimi 10-02-2021
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Buğday Gübrelemesi Konusunda Çiftçi Eğitimi 10-02-2021

Buğday Gübrelemesi Konusunda Çiftçi Eğitimi 10-02-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, pandemi nedeniyle yüz yüze yapamadığı çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarını, görsel iletişim araçları ile yapmaya başladı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, pandemi nedeniyle yüz yüze yapamadığı çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarını, görsel iletişim araçları ile yapmaya başladı. Bu vesile ile ilk röportajı Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK ile "Buğdayda Gübreleme" konusunda yaptı. Söz konusu eğitimde, buğdayda gübrelemenin temel prensipleri ve üreticilerin bu konudaki ihtiyacı olan gübreleme ve bitki besleme konuları anlatıldı.

Kaynak: Habermetre

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