Buğday fiyatı 2020'de yıllık yüzde 23.64 yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Buğday fiyatı 2020'de yıllık yüzde 23.64 yükseldi

05.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:56
Buğday fiyatı 2020'de yıllık yüzde 23.64 yükseldi

Türkiye'de buğday fiyatı 2020 yılında yüzde 23.64, aynı dönemde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değeri yüzde 22.99 artışla 97.37 milyar liraya, sebzelerin üretim değeri de yüzde 9.59 artışla 55.28 milyar liraya yükseldi.

Türkiye'de buğday fiyatı 2020 yılında yüzde 23.64, aynı dönemde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değeri yüzde 22.99 artışla 97.37 milyar liraya, sebzelerin üretim değeri de yüzde 9.59 artışla 55.28 milyar liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, fiyatlar 2020'de  yıllık bazda mercimekte (kırmızı) yüzde 44.31, fasulyede (kuru) yüzde 27.00, çeltikte yüzde 25.72 ve arpada yüzde 19.34 yükselirken, patatesin fiyatı yüzde 34.85 düştü.

Aynı dönemde fiyatlar domateste (sofralık) yüzde 4.46, karpuzda yüzde 44.76, kavunda yüzde 34.66, hıyarda (sofralık) yüzde 9.05 artarken, kuru soğan fiyatı yüzde 7.78 düştü.Bu dönemde, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden fındık fiyatı yüzde 32.35, portakal (Washington) fiyatı yüzde 42.35, limon fiyatı yüzde 20.11, elma (starking) fiyatı yüzde 18.57 ve üzüm fiyatı yüzde 15.85 yükseldi.Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri de yıllık yüzde 36.46 yükseldi.Çiftçinin eline geçen bitkisel ürün fiyatları, ticaret borsaları, üretici birlikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, il ve ilçe teşkilatı aracılığı ile çiftçilerden aylık olarak web üzerinden derleniyor. Çiftçinin eline geçen fiyatlar, "çiftçinin ürettiği veya yetiştirdiği ürünleri aracı kullanmadan toptan veya perakende satması ile oluşan birim fiyat" diye tanımlanıyor. (Grafik)

 


Buğday fiyatı 2020'de yıllık yüzde 23.64 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Pervin Buldan Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Hande Soral Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Mesut Özil Ersun Yanal Ümit Öztürk Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Buğday fiyatı 2020'de yıllık yüzde 23.64 yükseldi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 13:26:40. #1.14#
title