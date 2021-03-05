Buğday fiyatı 2020'de yıllık yüzde 23.64 yükseldi

Türkiye'de buğday fiyatı 2020 yılında yüzde 23.64, aynı dönemde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değeri yüzde 22.99 artışla 97.37 milyar liraya, sebzelerin üretim değeri de yüzde 9.59 artışla 55.28 milyar liraya yükseldi.

Türkiye'de buğday fiyatı 2020 yılında yüzde 23.64, aynı dönemde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değeri yüzde 22.99 artışla 97.37 milyar liraya, sebzelerin üretim değeri de yüzde 9.59 artışla 55.28 milyar liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, fiyatlar 2020'de yıllık bazda mercimekte (kırmızı) yüzde 44.31, fasulyede (kuru) yüzde 27.00, çeltikte yüzde 25.72 ve arpada yüzde 19.34 yükselirken, patatesin fiyatı yüzde 34.85 düştü.

Aynı dönemde fiyatlar domateste (sofralık) yüzde 4.46, karpuzda yüzde 44.76, kavunda yüzde 34.66, hıyarda (sofralık) yüzde 9.05 artarken, kuru soğan fiyatı yüzde 7.78 düştü.Bu dönemde, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden fındık fiyatı yüzde 32.35, portakal (Washington) fiyatı yüzde 42.35, limon fiyatı yüzde 20.11, elma (starking) fiyatı yüzde 18.57 ve üzüm fiyatı yüzde 15.85 yükseldi.Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri de yıllık yüzde 36.46 yükseldi.Çiftçinin eline geçen bitkisel ürün fiyatları, ticaret borsaları, üretici birlikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, il ve ilçe teşkilatı aracılığı ile çiftçilerden aylık olarak web üzerinden derleniyor. Çiftçinin eline geçen fiyatlar, "çiftçinin ürettiği veya yetiştirdiği ürünleri aracı kullanmadan toptan veya perakende satması ile oluşan birim fiyat" diye tanımlanıyor. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı