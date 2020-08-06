Buğday ekili arazi yangının ardından küle döndü
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Buğday ekili arazi yangının ardından küle döndü

Denizli'nin Çameli ilçesinde, buğday ekili tarlada yangın çıktı.

Buğday ekili arazi yangının ardından küle döndü
06.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:37

Denizli'nin Çameli ilçesinde, buğday ekili tarlada yangın çıktı. İtfaiye ve arazöz ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda söndürüldü. Yangında yaklaşık 8 dönüm alan zarar gördüğü belirtildi.

Yangın, Çameli ilçesi Arıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pırnaz yolu mevkiinde, Talip Yıldırım'a ait olduğu belirtilen buğday ekili arazide yangın meydana geldi. Alevler, rüzgarında etkisiyle birlikte kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi. Öte yandan, Burdur ilinin Gölhisar ilçesinden de itfaiye ekipleri takviye olarak olay yerine geldi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 8 dönüm ekili alan küle döndü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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