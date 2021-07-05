Buğday ekili alanlarda hasat döneminden önce son kontroller yapıldı
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Buğday ekili alanlarda hasat döneminden önce son kontroller yapıldı

Buğday ekili alanlarda hasat döneminden önce son kontroller yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, buğday ekili alanlarda hasat dönemi yaklaşırken son kontrollerin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, buğday ekili alanlarda hasat dönemi yaklaşırken son kontrollerin yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı köylerde demonstrasyon çalışması yürütülen "Tekfen 2064" cinsi buğday çeşidinin kontrolü, ilçe müdürümüz ve teknik personelimizle beraber yapılmıştır. Hasat döneminin yaklaştığı bu dönemde kontrollerimiz sıklaştırılmıştır. Bölgemizde farklı çeşit buğday üretimine önem veriyoruz. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanıldı. - KÜTAHYA

Buğday ekili alanlarda hasat döneminden önce son kontroller yapıldı
Buğday ekili alanlarda hasat döneminden önce son kontroller yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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