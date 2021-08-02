Buğday ekili 8 dekarlık alan kül oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buğday ekili 8 dekarlık alan kül oldu

Buğday ekili 8 dekarlık alan kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde buğday ekili tarlada çıkan yangında 8 dekar mahsul küle döndü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde buğday ekili tarlada çıkan yangında 8 dekar mahsul küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyü Çayırlar mevkiinde buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen köylülere ve Altıntaş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Köylüler traktörlerle alevlere müdahale ederken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına başladı. 1 saatte kontrol altına alınan yangında 8 dekar alanda hasat zamanı gelmiş ekili buğday küle döndü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili jandarma inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Buğday ekili 8 dekarlık alan kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Sevda Erginci Çağatay Akman
Spor Muslera Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Buğday ekili 8 dekarlık alan kül oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 06:08:40. #1.14#

title