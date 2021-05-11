Buffon, Juventus'tan ayrılacağını açıkladı
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Buffon, Juventus'tan ayrılacağını açıkladı

Buffon, Juventus'tan ayrılacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un emektar kalecisi Gianluigi Buffon, sezon sonunda siyah-beyazlı takımdan ayrılacağını bildirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un emektar kalecisi Gianluigi Buffon, sezon sonunda siyah-beyazlı takımdan ayrılacağını bildirdi.

Buffon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her başlangıcın bir sonu vardır. Bu da benim Juventus'taki ikinci dönemimin sonu. Aylar öncesinde olgunlaşan, alınmış ve tebliğ edilmiş bir karar. Ama kolay bir karar değil. Çünkü bu bağı kesmek kolay değil. Burası benim hikayem, neşem, gözyaşlarım ve evim. Ama zamanın geldiğini biliyorum. Yeterince büyük bir teşekkür yok." ifadelerini kullandı.

Buffon, Juventus'a her şeyini verdiğini belirtirken, "Daha fazlasını da aldım. Zamanı gelince her şey yazılacak. Her zaman sonuna kadar." yorumunu yaptı.

43 yaşındaki deneyimli file bekçisi, profesyonel kariyerine 1995'te Parma kulübünde başlamış, ilk kez 2001 yılında transfer olduğu Juventus'ta kesintisiz olarak 2018'e kadar forma giymişti.

2018-2019 sezonunda Fransa Ligue 1 takımı Paris Saint Germain'e transfer olan Buffon, 2019-2020 sezonu başında ikinci kez Juventus'a dönmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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