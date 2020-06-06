Buffalo'da 75 yaşındaki göstericiyi yaralamaktan açığa alınan polislere destek istifası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Buffalo'da 75 yaşındaki göstericiyi yaralamaktan açığa alınan polislere destek istifası

NEW New York eyaletinin Buffalo kentindeki George Floyd gösterileri sırasında 75 yaşındaki göstericiyi yaralayan iki polisin açığa alınmasına tepki olarak şehirdeki polis Acil Müdahale ekibinin görevinden istifa ettiği belirtildi.

Buffalo'da 75 yaşındaki göstericiyi yaralamaktan açığa alınan polislere destek istifası
06.06.2020 01:33 | Son Güncelleme: 06.06.2020 01:33

NEW New York eyaletinin Buffalo kentindeki George Floyd gösterileri sırasında 75 yaşındaki göstericiyi yaralayan iki polisin açığa alınmasına tepki olarak şehirdeki polis Acil Müdahale ekibinin görevinden istifa ettiği belirtildi.

Yerel medyada, Buffalo polis teşkilatında bulunan tüm 57 Acil Müdahale çalışanının açığa alınan iki polisle dayanışma için görevlerinden istifa ettiği haberleri yer aldı.

Söz konusu 57 kişinin polis teşkilatında hala çalışmaya devam ettiği, sadece 2016'da kitlesel gösterilere müdahale için kurulan Acil Müdahale birimindeki pozisyonlarından ayrıldığına dikkat çekildi.

Buffalo'da yaralanan yaşlı gösterici olayı

ABD'nin Minneapolis şehrindeki gözaltı sırasında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için ülke genelinde devam eden gösteriler sırasında Buffalo'da polis, 75 yaşındaki Martin Gugino'yu iterek yere yıkmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Gugino'nun Buffalo Belediye binası önündeki protestolarda polise yaklaşıp konuşmaya çalışırken itilmesi sonucu yere düştüğü ve başının kaldırıma çarpması nedeniyle kanadığı görülmüştü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Gugino'nun durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.

Olaya karışan iki polis Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown tarafından açığa alınırken, New York Valisi Andrew Cuomo da cuma günü iki polisin görevden ihraç edilmeleri yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler Haber
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi Haber
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kendisini 'Vali özel kalem müdürüyüm' olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Mustafa Şentop Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Ebru Şallı Haldun Dormen Mehmet Aslantuğ
Spor Mete Gazoz Bülent Uygun Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Buffalo'da 75 yaşındaki göstericiyi yaralamaktan açığa alınan polislere destek istifası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 01:36:13. #1.14#
title