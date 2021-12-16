Son dakika haber | Büfeyi basıp silahlı çatışmaya girdiler : 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
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Son dakika haber | Büfeyi basıp silahlı çatışmaya girdiler : 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Karabük'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada birisi ağır 3 kişi yaralandı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada birisi ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 100. Yıl Mahallesi 1010 No'lu Cadde üzerine bulunan bir büfede meydana geldi. Geçtiğimiz hafta yaşanan bıçaklama olayı ile büfeye gelen Yunus Ç. ve beraberindeki grup, burada bulunan büfe sahibi ve arkadaşları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Yunus Ç., üzerinde taşıdığı kısa namlulu pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada saçmaların isabet ettiği Cem E. göğsünden Ercan E. ise kolundan ve omzundan yaralandı. Bu sırada büfedeki şahsıların da karşılık vermesi üzerine Yunus Ç. ise ayaklarından silahla vurularak yaralandıktan sonra kaçtı. Bu sırada bölgede devriye gezen Bekçilerin olayı fark etmesi üzerine olay ambulans ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Cem E., Özel Medikar Hastanesine, Ercan E. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Bu sırada ayağından yaralanarak aracıyla kaçan Yunus Ç. ise, kendi imkanları ile gittiği Özel Medikar Hastanesinde tedavi altına alındı.

Caddeyi kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yaşanan silahlı çatışma olayı sonrası 5 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin ise aranmasına devam ettiği öğrenildi. - KARABÜK

Son dakika haber | Büfeyi basıp silahlı çatışmaya girdiler : 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika haber | Büfeyi basıp silahlı çatışmaya girdiler : 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika haber | Büfeyi basıp silahlı çatışmaya girdiler : 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika haber | Büfeyi basıp silahlı çatışmaya girdiler : 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika haber | Büfeyi basıp silahlı çatışmaya girdiler : 1'i ağır 3 yaralı

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