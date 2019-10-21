21.10.2019 12:21

Büfeye kaçak içki operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir büfeye yapılan operasyonda kaçak alkol imalatı ve satışı yapıldığı tespit edildi

MANİSA - Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir ihbarı değerlendirerek kaçak alkol satışı yaptığı iddia edilen işyerine sabaha karşı baskın yaptı. Yapılan baskında, binlerce şişe kaçak alkol ile alkol yapımında kullanılan kitler ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir ihbarı değerlendirerek, takibe aldıkları bir büfeye, bu sabaha karşı baskın düzenledi. Kaçak alkol satışı yaptıkları iddiasıyla Soğuksu Mahallesinde bulunan büfeye yapılan baskında 1 litrelik 1993 şişe etil alkol, 8 şişe bandrolsüz viski, 3 adet 5 Litrelik etil alkol, 3 adet 5 Litrelik plastik pet şişe içerisinde el yapımı karışım alkol, 1 adet 5 Litrelik şişede viski, 4 adet yarım Litrelik pet şişede el yapımı alkol, 301 adet cinsel içerikli ürün, 348 adet rakı, votka ve viski yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

Operasyonda kaçak alkol satışı ve imalatı yaptıkları iddiasıyla E.Ö. ve C.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA