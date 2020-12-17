Büfeye kaçak içki baskını

Çorlu'da tekel bayisi olarak faaliyet gösteren bir büfeye baskın düzenleyerek arama yapan ekipler toplam 213 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince 5607 Sayılı Kanunla Mücadele kapsamında gümrük kaçacağı ve yapma içki üretimi yapan ve satan iş yerleri ile şahıslar hakkında yapılan çalışmalarda alınan mahkeme kararına istinaden Çorlu'da Zafer Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir büfede yapılan aramalarda çeşitli maske ve özelliklerde toplam 213 adet gümrük kaçağı ele geçirildi. Kaçak içkilere el koyan polis ekipleri V.Y. adlı iş yeri sahibini de ifadesine başvurmak üzere Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı