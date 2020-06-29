Büfeye çağırıp, kurşun yağdırdılar: 1 yaralı MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki şüpheli, büfe önüne çağırdıkları Yalçın D.'ye (49) kurşun yağdırdı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki şüpheli, büfe önüne çağırdıkları Yalçın D.'ye (49) kurşun yağdırdı. Şüpheliler E.T. ve İ.T., polis tarafından yakalanırken, ağır yaralanan Yalçın D. ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bir büfenin önünde meydana geldi. E.T. ve İ.T., iddiaya göre telefonla aradıkları Yalçın D.'ye büfeye gelmesini söyledi. Yalçın D.'nin büfenin önüne gelmesinin ardından iki şüpheli ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Yalçın D.'ye tabanca ile ateş açıp, kaçtı. Bacağına, karnına ve göğsüne isabet kurşunlarla ağır yaralanan Yalçın D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki şüpheli ise olay yerinden fazla uzaklaşadan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA