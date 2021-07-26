Büfesinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti
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Büfesinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti

Büfesinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptığını güvenlik kamerası kaydından belirleyen büfe işletmecisi, zanlıyı yakalayıp polise teslim etti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptığını güvenlik kamerası kaydından belirleyen büfe işletmecisi, zanlıyı yakalayıp polise teslim etti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, iş yeri sahibi M.B, büfesinden gazete rafının çalınması üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Çevredeki esnafa hırsızın eşkalini anlatan M.B, bir süre sonra hırsızın tekrar büfe çevresine geldiği bilgisine ulaştı.

Kamera kayıtlarından eşkalini belirlediği şüpheliyi takiple yakalan M.B, daha sonra durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, zanlının büfe önünden gazete rafını çalması, daha sonra da M.B'nin yakaladığı şüpheliyle yürümesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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