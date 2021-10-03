Büfeden hırsızlık şüphelileri kameradan belirlenip yakalandı - Haberler
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Büfeden hırsızlık şüphelileri kameradan belirlenip yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
Büfeden hırsızlık şüphelileri kameradan belirlenip yakalandı

DİYARBAKIR'da kepengini kırarak girdikleri büfeden 720 paket sigara ile bir miktar para alarak kaçan 4 şüpheliden A.A. ile S.E. yakalandı.

DİYARBAKIR'da kepengini kırarak girdikleri büfeden 720 paket sigara ile bir miktar para alarak kaçan 4 şüpheliden A.A. ile S.E. yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Eylül'de Yenişehir ilçesindeki bir büfede sabaha karşı meydana geldi. İşletme sahibi Faysal Gümüş, oğlunu açması için gönderdiği büfede hırsızlık yapıldığını öğrenince polise haber verdi. Olay yerine gelen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. 4 şüphelinin büfeye girdiğini güvenlik kameralarından tespit eden ekipler, kimliğini belirledikleri A.A. ile S.E.'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

'KEPENGİ İKİ KARIŞ KADAR KALDIRMIŞLAR'

Büfe işletmecisi Faysal Gümüş, "İki şüpheli yakalandı. Emniyet müdürüne teşekkür ediyorum. İş yerini açması için çocuğumu kaldırdım, o da beni arayarak hırsızların girdiğini söyledi. İş yerini boşaltmışlar, gelip baktık iki karış kadar kepengi kaldırmışlar ve kırmışlar. Alttan girmişler içeriye" dedi.


Büfeden hırsızlık şüphelileri kameradan belirlenip yakalandı

Büfeden hırsızlık şüphelileri kameradan belirlenip yakalandı

Büfeden hırsızlık şüphelileri kameradan belirlenip yakalandı

Büfeden hırsızlık şüphelileri kameradan belirlenip yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Büfeden hırsızlık şüphelileri kameradan belirlenip yakalandı - Haberler
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